Щодо якості повітря у столиці, то за останні кілька днів ситуація змінилася на краще та дещо стабілізувалася. Забруднювалося воно останнім часом переважно через людську недбалість та умисні підпали. Так, за минулий місяць фахівці ДСНС понад 400 разів виїжджали на гасіння пожеж через підпали сухої трави. Про це під час брифінгу 21 квітня розповів Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що у Міністерстві внутрішніх справ створили спеціальну групу з протидії підпалам. А Національна гвардія почала антидиверсійну операцію в лісах України. Столичний голова подякував небайдужим людям, які запобігають диверсіям і викликають правоохоронців. Саме таким чином поліція вже затримала кількох паліїв. Тож посадовець висловив переконання, що покарання для них має бути найсуворішим.
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«Урядового кур’єра»