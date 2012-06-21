На фасаді харківської ЗОШ №111 буде встановлено меморіальну дошку харків’янинові Іванові Бєляєву, який загинув на світлодарському напрямку під час бойових дій у зоні АТО. Рішення міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища ухвалено 9 жовтня 2019 року.
Старший солдат, старший розвідник-радіотелефоніст 54-ї ОРБ Іван Бєляєв 1 вересня 2018 року підірвався на вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт з фортифікаційного обладнання спостережного поста. Рани, яких боєць зазнав, були не сумісними з життям. Він став одним із 135 загиблих торік воїнів ЗСУ. Іванові Бєляєву того фатального дня виповнилося 32 роки 5 місяців і 10 днів. Після закінчення школи, профтехучилища, як і належить справжньому чоловікові, Іван відслужив строкову службу. Потім працював кухарем у ресторані. Усе свідоме життя обстоював українські цінності, був активним учасником Майдану, Самооборони Харкова, чимало сил і часу присвячував роботі у громадській організації «Взаємодія». У березні 2017 року за контрактом служив у ЗСУ. Місцем його останнього спочинку стала алея Героїв на цвинтарі №18 Харкова.