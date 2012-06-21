Атракціон для любителів адреналіну отримав назву «Екстрім». Він розташований на щиті монумента на висоті 91 метра над землею, повідовляє Visit Kyiv на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
Тож якщо ви не боїтеся висоти та є поціновувачем гарних краєвидів, обов’язково скористайтеся нагодою. Але не забувайте, що підйом на таку шалену висоту розрахований лише на повнолітніх відвідувачів.
Нагадаємо, що монумент розташований на території Національно музею історії України у Другій світовій війні на правому березі Дніпра.
Як повідомили оглядачу «Урядового кур’єра» кияни, які планують відвідати атракціон вже днями та дізнавалися про ціни на квитки, вартість 15 хвилин захоплюючих та незабутніх вражень коштуватиме 300 гривень.