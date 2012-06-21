Інженери NASA, які працювали над місією Mars 2020 року, в рамках якої до Марсу запустили ровер Perseverance («Наполегливість»), зашифрували послання в парашуті, на якому апарат приземлився на поверхню планети. З'ясувалося, що в дивному візерунку на парашуті зашифровано напис «Dare Mighty Things» – «насмілюються на великі справи».

На цікаве забарвлення парашута марсохода Perseverance звернули увагу глядачі трансляції NASA, який відразу запідозрили, що хитромудрий і позбавлений симетрії візерунок – це шифр. На розшифровку секретного послання пішло шість годин, і тепер всі знають, що в парашуті закодована напис «Dare Mighty Things» – девіз програми Mars 2020. Правильність розшифровки підтвердили інженери NASA.

Але це ще не все. Крім напису, в візерунку парашута зашифровані координати Лабораторії реактивного руху NASA (34 ° 11'58 "N 118 ° 10'31" W). Плюс, американські інженери закріпили на корпусі Perseverance пластину із зображенням силуетів всіх представників сімейства марсоходів США.

Можна не сумніватися в тому, що автори програми Mars 2020 приготували й інші закодовані фішки, які відкриються з часом. У цьому є і цілком практичний сенс – такі речі допоможуть підтримувати громадський інтерес до проєкту, на реалізацію якого було витрачено мільярди доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»