Уряд не планує на період воєнного стану відкривати чоловікам призовного віку кордон.

Про це в інтерв’ю для РБК-Українарозповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.

За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.

«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялось, наразі в Україні понад 7 млн людей є внутрішньо переміщеними особами. З них офіційно оформлені – 2,66 млн. Допомогу отримала 841 тисяча сімей.