Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Впродовж І півріччя 2018 року заборгованість із заробітної плати на підконтрольній українській владі території Луганської області зросла на 4,3 мільйони гривень і склала 190,8 мільйонів гривень.
На думку в. о. начальника обласного департаменту соціального захисту населення Інни Сердюкової, такий стрибок відбувся за рахунок виникнення заборгованості на «проблемних» підприємствах області, на які припадає 85% загальної суми заборгованості.
«Єдиним ефективним механізмом погашення заборгованості із заробітної плати є заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю. Однак мораторій на проведення перевірок у Луганській області, встановлений Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», діє майже 4 роки», – зауважила Інна Сердюкова.
Наприклад, серед проблемних підприємств – ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (борг складає 83,6 мільйонів гривень). Але, за словами очільниці департаменту, керівництво підприємства не з’являється на засідання з приводу погашення заборгованості із заробітної плати.