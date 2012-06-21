Ще минулого засідання уряду було ухвалено постанову «Деякі питання підтримки сімей з дітьми». А одна з програм, передбачених цією постановою, — надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до 1 і 2 групи платників ЄСВ.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду 29 квітня нагадала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона поінформувала, що 29 квітня на засіданні уряду за ініціативи Мінсоцполітики ухвалили рішення про надання з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 коштів міністерству у сумі 1,6 мільярда гривень.
«Тобто фінансовий ресурс на ці виплати вже надано. Нам тільки залишилося погодити це рішення з бюджетним комітетом Верховної Ради. І я сподіваюся, що найближчим часом ця програма повністю запрацює», — зазначила міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»