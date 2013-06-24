Кабінет Міністрів минулої п’ятниці ухвалив рішення на підтримку ветеранів та їхніх родин. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, зокрема схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Крім того, у законопроєкті передбачено ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. За словами Прем’єр-міністра, усі наявні пільги і документи залишаються чинними.

Підтримали й законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Восени очікуємо ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України», — повідомила Юлія Свириденко.

Уряд також затвердив упровадження програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір; спростив доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів; підтримав право на безоплатне стоматологічне лікування іноземних військових, які воюють чи воювали у складі ЗСУ.

Ще одне рішення — держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.