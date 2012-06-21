Міністерство охорони здоров'я Алжиру днями заявило, що на півночі країни спалахнула епідемія холери, підтверджена 41 випадоком зараження, одна людина померла.
У відомстві повідомили, що захворювання виявлено в столиці країни і в кількох сусідніх провінцій. Центр із контролю захворювання здійснює розслідування причин епідемії. Половина випадків зараження холерою була зафіксована в провінції Бліда, де 46-річний чоловік помер від цієї інфекції.
Алжирський уряд закликав місцевих жителів приділяти увагу безпеці продуктів харчування і питній воді та негайно звертатися до лікарів за допомогою при нездужанні.