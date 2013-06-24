Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що з 20 квітня на платформі єДопомога з'явилась можливість допомогти людям в декілька кліків, не виходячи з дому. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наша команда продовжує розвивати платформу єДопомога. Відсьогодні на платформі можна допомогти онлайн в декілька кліків, не виходячи з дому. Я знаю, що частина людей, які зайшли на сайт та зареєструвались як благодійники, фізично не мають можливості особисто придбати та привезти допомогу тим, хто її потребує. Але допомогти хочуть. Саме для них з'явилась нова можливість.

Благодійник обирає заявку на допомогу та оплачує Передплату єДопомога за продукти та товари.

Людина, яка залишила цю заявку, отримує смс з кодом або електронним кодом Передплати в особистому кабінеті.

На касі у магазинах, які долучились до програми, людина може пред'явити електронний код Передплати або продиктувати номер з смс - він слугуватиме підтвердженням оплати за необхідні товари.

Передплату можна використати на ті потреби, які були зазначені в заявці, тобто на категорії товарів, що були зазначені. Придбання алкогольних та тютюнових виробів в рамках програми виключено!» - прокоментувала Марина Лазебна.

Також Міністр соціальної політики України підкреслила, що завдяки цій опції на платформі допомагати адресно українцям відтепер можуть люди з усього світу.

Нагадуємо, що платформа єДопомога - це додаткова підтримка українців, яка доповнює роботу системи соціального захисту. Платформа передбачена для отримання та надання благодійної допомоги в форматі «від людини до людини».

На платформі єДопомога можна:

1. Отримати допомогу. Якщо ви потребуєте підтримки, реєструйтеся на платформі та залишайте свою заявку на допомогу. Вона може включати водночас продукти харчування, засоби гігієни, ліки тощо.

2. Допомогти онлайн. Якщо ви маєте можливість та бажання підтримати людей, що постраждали від війни, можете зробити це в декілька кліків. Неважливо, в Україні ви перебуваєте чи за кордоном. Оберіть заявку, за якою готові допомогти.

Оплатіть потребу через Передплату єДопомога. Людина, яка залишала заявку, отримає смс з кодом або електронним кодом Передплати, який зможе використати на покупку потрібних їй товарів у магазинах-партнерах платформи єДопомога. Наразі це магазини «Сільпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash!Траш!» та Fozzy C&C. Можливість придбання алкогольних та тютюнових виробів виключена. Допомагати швидко!

3. Допомогти із рук в руки.

Якщо ви бажаєте допомогти іншим та особисто передати зазначені в заявці товари, оберіть на платформі єДопомога «допомогти з рук у руки». Є можливість фільтрування заявок. Самостійно обирайте область, місто, категорію товару. Після того, як ви взяли заявки в роботу, з вами зв’яжеться оператор контакт-центру та передасть контакти особи, якій потрібна ця допомога. Допомагати легко!