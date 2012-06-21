У Вінниці на площі Ліверпуль запрацювала святкова локація «Новорічна пошта». Тут жителі та гості міста мають змогу написати вітальну листівку й відразу надіслати її рідним, друзям, а також святому Миколаєві та Санта Клаусу.
«У нас розпочала роботу «Новорічна пошта», куди може завітати будь-хто і написати листа святому Миколаєві чи Санта Клаусу, а також привітати рідних. Лист Укрпошта відправить у будь-який куточок України. Тут можна буде співати в караоке та переглянути на великому екрані новорічні фільми», — розповів директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.
Локація працює щодня з 16 до 19 години. Кожна дитина, яка завітає сюди, безкоштовно отримає одну листівку та марку з тематичним написом «Щедрик народився в нас». На площі облаштовують тематичні фотозони, проводитимуть різноманітні майстер-класи, музичні інтерактиви та щодня показуватимуть новорічні фільми просто неба. Проект реалізують спільно з Укрпоштою. Спеціально до відкриття «Новорічної пошти» погасили святкову марку.