Корабель, який їх перевозив, триста років тому зазнав аварії під час шторму. Важливу знахідку зробив місцевий шукач скарбів Джон Мартінес за допомогою звичайного металодетектора. Йому вдалося відкопати 22 срібних монети загальною вартістю майже семи тисяч доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Золотий скарб, якому 1000 років, розкопали в Індії
Історичні хроніки свідчать, що 12 галеонів, навантажених скарбами з Нового світу, попрямували до Іспанії 31 липня 1715 року. Але в порт повернувся тільки один з них. Інші загинули під час урагану біля берегів сучасної Флориди, і велика частина їх вантажу досі лежить на дні.
Згідно із законом штату, для пошукових робіт у прибережній акваторії потрібен спеціальний дозвіл. Але на громадські пляжі ця вимога не поширюється.
Цією лазівкою і скористався Мартінес. За його словами, він не планує продавати монети, а має намір зберігати їх у своїй приватній колекції.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, що на острові Святого Лазаря виявили найстаріший у світі меч. Йому майже 5000 років. Як з’ясувалося, його виготовили близько 3000 року до нашої ери на сході Туреччини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»