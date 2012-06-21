Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість безробітних станом на 2 липня 2020 року становить майже 517 тисяч осіб. Це на 81% більше, ніж було зареєстровано на аналогічну дату торік (або більш ніж на 230 тисяч осіб). Про це повідомляє Державний центр зайнятості.
За даними цієї інституції, на одне вільне робоче місце зараз претендують дев’ять безробітних. Торік цей показник дорівнював лише трьом.
Нагадаємо, як неодноразово писав «Урядовий кур’єр», за прогнозами уряду України, показник офіційного безробіття до кінця року повинен становити 9,4%. За прогнозами міжнародних фінансових інституцій, включаючи МВФ, цей показник повинен становити не менше 10%.
За інформацією Державної служби статистики вільних робочих кадрів, яких нині фактично можна вважати безробітними, нараховується 1,5 мільйона осіб. Більшість з них –– 66% –– живуть у містах.
Як вважають експерти ринку праці, серед цих 1,5 мільйона вільних осіб лише кожен третій офіційно зареєстрований у центрах зайнятості та має статус безробітного, отримуючи грошову допомогу від держави. А мільйон таких осіб просто працює або працювали за кордоном. Останні чекають змоги та різних дозвільних заходів, щоб виїхати знову на роботу за кордон.
За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший попит в Україні спостерігається на такі вакансії: продавці продовольчих та непродовольчих товарів, касири, кухарі, медсестри, працівники сільського господарства, вантажники, водії, охоронці, кур’єри.