Американські фахівці протестували нову ракету Precision Strike Missile (PrSM), приділивши особливу увагу її точності. В рамках випробувань задіяли реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
Кооперація Lockheed Martin – постачальник зброї номер один для Пентагону – оголосила, що випробувала ракету великої дальності наступного покоління, розроблену в рамках програми для Сухопутних сил США Precision Strike Missile.
Тести виконали на ракетному полігоні White Sands: в результаті вдалося досягти всіх основних поставлених завдань.
«Сьогоднішні льотні випробування ще раз продемонстрували надійність, точність і критично важливі можливості, якими Lockheed Martin наділила PrSM, – заявила представник Lockheed Martin Гайл Кемпбелл (Gaylia Campbell). – Ракета працювала точно так, як очікувалося, і успішно уразила ціль з високою точністю
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»