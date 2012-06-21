Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина на цей момент повністю забезпечена зерном пшениці, вистачить і на продаж. В області, з минулорічним залишком, є 700 тисяч тонн продовольчого зерна при потребі для регіону 96 тисяч тонн. А всього станом на 1 серпня на Полтавщині зібрали майже півтора мільйона тонн зернових культур. Цей чинник сприяв тому, що ціни на хлібо – булочні вироби в області одні з найнижчих в Україні. Зокрема, по ціні на хліб вищого ґатунку Полтавщина на 7 місці, а на житньо – пшеничний на 4 – му.
В той же час в області вживають заходів, щоб не допустити різкого стрибка ціни на хліб у подальшому. Директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов допускає, що хліб дорожчатиме. Це пояснюється ситуацією на міжнародному ринку. На сьогодні проблеми із забезпеченням продовольчим зерном є у Європі, Канаді, Австралії. На Полтавщині покищо все стабільно. Але, знову ж таки, у середині жнив ціна на борошно в області була 6,8 гривні за кілограм. Після збиральної кампанії – 8,3 гривні. Складна ситуація в області з робітничими кадрами. Сьогодні на заробітки за кордон виїжджають уже не тільки прості робочі, а й представники середньої ланки на виробництві. Зокрема така проблема є на хлібо – булочних та м'ясо – молочних комбінатах. Зараз по фонду зайнятості великий недобір робітничих кадрів.
«Ми розуміємо, що від підняття ціни нікуди не дітися. Але робитимемо все можливе, щоб її контролювати. А також створюватимемо на Полтавщині максимально комфортні умови праці», – сказав заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.