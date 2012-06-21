Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми роками проблемою для багатьох громад Полтавщини стали стихійні сміттєзвалища, які вони самі не спроможні ліквідувати через те, що в них немає спецтехніки для виконання цих робіт. З огляду на це пощастило тим громадам, на території яких ведеться видобуток вуглеводнів.
Зокрема це стосується громад Машівського, Лохвицького, Зіньківського районів. Тому що обласна влада наполягла, аби видобувні підприємства уклали із жителями населених пунктів, поблизу яких вони працюють, соціальні угоди, згідно з якими краянам за користування місцевими надрами й дорогами, мають виплачувати певну ренту й надавати різноманітні послуги. Наприклад, надавати великогабаритну техніку для благоустрою територій. Наразі така техніка – бульдозери, використовується на ліквідації двох стихійних сміттєзвалищ у Сенчанській об’єднаній територіальній громаді Лохвицького району.
Як розповів лідер тамтешньої громади Віктор Лисий, упорядкувати звалища без підтримки шефів – обласного газопромислового управління, було б неможливо. Але в майбутньому громада планує розв’язувати проблеми такого рівня власною технікою.