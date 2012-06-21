Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цьогоріч лісові господарства Полтавщини мають проінвентаризувати 22 тисячі гектарів земель лісового фонду із 140 тисяч гектарів, які ще не про інвентаризовані. Таке завдання їм поставили у Полтавській облдержадміністрації, для того, щоб відповідну інформацію можна було відобразити на Публічній кадастровій карті України, а також у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Адже поки земля в «тіні», з нею можуть проводити оборудки.
Якщо ті, від кого залежить проведення цих робіт, працюватимуть із повною відповідальністю, незабаром на державному рівні дійде черга й до облікування нічийних лісосмуг, яких на Полтавщині близько 14 тисяч гектарів.