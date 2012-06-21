Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У фондах Полтавського краєзнавчого музею зберігаються цінні речі зі срібла, знайдені 37 років тому в селі Ковалівка Шишацького району. Мабуть, цей коштовний посуд, а серед знайдених речей більшість предметів становлять ножі, виделки, чарки, ложки та інше, були вкрадені й закопані подалі від людського ока, тому, що працівники комунального підприємства знайшли їх саме в землі, коли прокладали траншею під теплотрасу.
Хоч як би там було, а проте такі знахідки трапляються не часто. Подивитися на ці ковалівські скарби приїжджають поціновувачі таких речей, науковці навіть з-за кордону. Тим більше, що вони виглядають, як новенькі. Щоб вони блищали й не тьмяніли, відомий спеціаліст Олександр Григор’єв обробив їх спеціальною речовиною.
Всього скарб налічує кількадесят предметів, вони знаходяться у вільному доступі. Подивитися на них, сфотографувати, послухати з авторитетних вуст директора музею, археолога, історика, заслуженого працівника культури України Олександра Супруненка розповідь про ці та інші унікальні знахідки, що зберігаються в музейній скарбниці, можна майже щодня, крім середи.
На фото: 1скарби — Директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко розповість не тільки про ковалівський скарб, а й про інші знахідки, що мали місце на території Полтавщини. Фото з сайту «Полтавщина».