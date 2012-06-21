Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 по 3 серпня на Полтавщині СБУ проведе планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Вони відбуватимуться зокрема у Миргородському районі та в деяких інших населених пунктах області.
Силовики відпрацьовуватимуть навчальні завдання в умовах, наближених до реальних. Залучатимуть спецтехніку та озброєних правоохоронців. На окремих територіях можливо тимчасово запровадять особливий режим пересування людей і транспортних засобів. Громадян просять належним чином реагувати на законні дії та вимоги задіяних у навчанні: перевірку документів, огляд особистих речей, тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів тощо. Усі ці дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.
У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, СБУ просить невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (0532) 511 – 838 або на спецлінію поліції 102.