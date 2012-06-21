Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу чотири нових амбулаторії загальної практики сімейної медицини відкрили у двадцятих числах липня на Полтавщині, зокрема у мікрорайоні Садовий на території Розсошенської ОТГ та в селах Лютенька Гадяцького району, Великі Будища і Петрівсько-Роменське Миргородського району.
Той, що в Лютеньці, медзаклад, розрахований на приблизно 2,5 тисячі людей із семи навколишніх сіл, Розсошанський, кошторисною вартістю понад 13 мільйонів гривень, і в якому працюватимуть аж сім сімейних лікарів, – 15 тисяч. Це наразі найбільша із нововідкритих амбулаторій, її площа понад 400 квадратних метрів, і вона повністю забезпечена всім необхідним сучасним обладнанням.
До Дня Незалежності аналогічний новий медичний заклад відкриє двері для пацієнтів також у селі Пироги Глобинського району. Цією амбулаторією матимуть змогу скористатися близько 3 тисяч населення. Її будівництво вже на завершальному етапі, й вона цікава тим, що в ній є окремі входи для дітей і медичних працівників. Окрім того, для медиків там передбачили й окремі : кімнату, душову та гардероб із туалетом.
До середини осені в районах області згідно з програмою «Велике будівництво» збудують та реконструюють 29 таких соціально важливих об’єктів.