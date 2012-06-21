Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Недовго перебували на волі зловмисники, троє з яких безробітні, а один працівник Укрпошти, – усі жителі Лубенського району Полтавської області, які під обід сьомого липня за допомогою керованого вибухового пристрою підірвали між селами Ждани й Тишки інкасаторську машину поштовиків, унаслідок чого водій-охоронець машини й листоноша отримали серйозні тілесні ушкодження, й зникли у невідомому напрямку, прихопивши з собою табельну зброю охоронця й біля трьох мільйонів гривень.
Відразу після скоєного, правоохоронці отримали відео від небайдужих громадян, на якому зафіксували авто ймовірних нальотчиків, і це допомогло оперативно їх знайти.
Поки триває розслідування, троє підозрюваних два місяці проведуть у СІЗО, а правоохоронцям іще належить знайти п’ятого учасника організованого пограбування інкасаторів, який навів нероб на легку здобич. Згідно з версією правоохоронців, розшукуваний проживає в одному із сіл району, й добре знав графік руху і маршрут інкасаторів.
Чолов’яга виявився найспритнішим із квінтету, а проте слідчі не сумніваються в тому, що скоро посадять на лаву підслідних і його.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, як інкасаторський автомобіль Укрпошти пограбували на Полтавщині.