Полтавська експертна рада з випуску соціально значущих видань провела конкурсний підбір книговидавничих проектів, що буде реалізовано коштом обласного бюджету в цьому році. Як повідомила директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації Вікторія Пилипенко, заявки на конкурс надійшли від шести видавництв Полтавщини. Розглянули 28 проектів, автори яких –– полтавські письменники, поети, науковці. До плану випуску соціально значущих видань на 2018 рік експертна рада рекомендувала 11 українськомовних проектів. Це історико-краєзнавчі, образотворчі, видання для дітей і юнацтва, а також національно-патріотичного спрямування. Остаточний варіант плану департамент затвердить після схвалення в комісіях обласної ради.
Торік полтавські видавці реалізували 10 видавничих проектів загальним накладом 3000 примірників, на їх випуск з обласного бюджету витрачено майже 400 тисяч гривень. Понад 80% накладу залежно від читацького призначення безкоштовно передають бібліотечній системі, творчим спілкам і товариствам області.
За кошти обласного бюджету фінансують діяльність науково-редакційного підрозділу — Центру дослідження історії Полтавщини. Загалом торік видавництва краю за підтримки обласної влади випустили 227 найменувань друкованих видань загальним накладом понад 49 тисяч примірників, з них українською мовою майже 90%.
— Сучасне книговидання переживає непрості часи, оскільки легкий доступ до інформації через різноманітні гаджети створює конкурентне середовище паперовій продукції. Крім того, зросли тарифи на комунальні послуги, ціни на папір. Попри все видавничі підприємства Полтавщини забезпечують виплату заробітних плат працівникам, виконують видавничі угоди, видають нові книжки, розширюють спектр поліграфічних послуг, –– розповідає Вікторія Пилипенко. — У вересні 2017 року полтавські видавці вдруге взяли участь у Форумі видавців у Львові, де презентували вперше впорядковану без купюр (цензурних правок) професором Олексієм Неживим книжку «Вир» (роман та кіносценарій Григорія та Григора Тютюнників під однією обкладинкою), яку придбав Львівський міський голова Андрій Садовий.
Розмаїтий світ книжок Полтавщини буде ще барвистішим і цікавішим. У квітні за сприяння облдержадміністрації та обласної ради і за участі видавництв України в Полтаві проведуть виставку-ярмарок «Книжкова весна на Полтавщині».