Встановити, скільки в них приватної, державної та комунальної землі, скільки за її використання сплачують податків, вирішили на Полтавщині. До цього спонукає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю і вдосконалення права землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення», який набуде чинності 1 січня 2019 року. Для цього в районах створять робочі групи для проведення аудиту земель сільгосппризначення і розроблять єдиний їх реєстр. Пілотним районам — Кобеляцькому та Решетилівському — приділять особливу увагу. Саме там найбільше випадків використання земель одноосібниками, які самі не працюють на цій землі. Координуватиме роботу обласний антирейдерський штаб, який до 20 грудня прозвітує про її виконання.
Нині в області понад 60 тисяч гектарів земель сільгосппризначення перебувають у тіні. А це означає, що в бюджети всіх рівнів не надходять величезні кошти.
— Визначимо не успадковані земельні ділянки, штаб захисту аграріїв від рейдерів оперативно реагуватиме на будь-які незаконні дії щодо протиправного захоплення майна. Здійснюватиме правову допомогу селянам, сприятиме дотриманню в області земельного законодавства, — розповів директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов.
Згідно з інформацією заступника начальника — начальника управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Полтавській області Алли Косик, управління вже провело перевірки на території понад 100 тисяч гектарів. У підсумку це дало додатково до бюджетів органів самоврядування понад 6 мільйонів гривень. А проведений в області аудит земель сільгосппризначення сприятиме тому, що ці землі використовуватимуть прозоро.