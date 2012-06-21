Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів України остаточно визначився з кількістю об’єднаних територіальних громад, які необхідно сформувати на Полтавщині. Згідно з перспективним планом до місцевих виборів у жовтні їх має бути 61. Це на одну громаду більше, ніж планувала утворити обласна влада.
Передбачається, що відразу після виборів ЦВК сформує виборчі округи. На цьому перший етап децентралізації завершиться.
Найбільшою за бюджетом та населенням буде Полтавська ОТГ, до якої увійдуть 11 сільських громад. Керуватиме нею майбутній Полтавський міський голова, якого віднині обиратимуть жителі не тільки обласного центру, а й прилеглих сіл та селищ, що знаходитимуться на території ОТГ.
Втім їхнім жителям не варто розраховувати на статус містян. Колишні сільські ради стануть старостинськими округами, а працівників сільрад хоч і переведуть до штату міської ради, проте вони працюватимуть віддалено.