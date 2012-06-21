В Оржицькому районі вперше на Полтавщині збудують заклад соціального захисту з умовами, наближеними до сімейних, в якому зможуть перебувати до 10 сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема з інвалідністю. Будинок спорудять і все необхідне закуплять коштом держави та районного бюджету. Приблизна вартість проекту — 200 тисяч гривень, саме будівництво обійдеться у 6—7 мільйонів. Підрядника визначать на порталі публічних закупівель ProZorro. Це має бути компанія, яка запропонує найвигідніші умови і зможе якісно виконати роботи. Кошти субвенції з держбюджету місцевим бюджетам планують використати ще й на придбання будівель для облаштування дитячих будинків сімейного типу. Туди поселятимуть дітей із закладів догляду та виховання, а також житлових об’єктів для дітей-сиріт та інших дітей, позбавлених батьківського піклування.
Цьогоріч для Полтавщини на придбання та облаштування житла для дітей-сиріт з державного бюджету надали субвенцію понад 17 мільйонів гривень. Торік на це була вдвічі менша сума — 9 мільйонів. Лідером у придбанні житла для дітей-сиріт торік став Гадяцький район. Але є в області кілька районів, які за п’ять років не надали дітям цих категорій жодного квадратного метра. Така ситуація у Глобинському, Гребінківському, Диканському, Машівському, Решетилівському та Семенівському районах.
Олександр ЖУРАВЕЛЬ,
«Урядовий кур’єр»