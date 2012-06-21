Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Умільці кременчуцького ТОВ «Креатив-Агромаш» виготовили мобільну герметичну капсулу-ізолятор для транспортування хворих з підозрою на інфікування коронавірусом, яку планують використовувати на Полтавщині. Творці цього міні-ізолятора стверджують, що він надійний та захищає лікарів і реанімобіль від інфікування.
Пристрій не тільки герметичний, а й покритий спеціальною захисною мембраною. В середину капсули проведені маніпуляційні рукавички, щоб надавати медичну допомогу хворому під час транспортування. Також там є прилад для подачі повітря й киснева маска. Ізолятор можна під’єднати до апарату ШВЛ або до кисневого концентратора. Надлишкове повітря з капсули виходить через два фільтри, які знезаражують повітря.