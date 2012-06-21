Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Щоб місцева влада на Полтавщині була ефективнішою, область поділять на чотири укрупнені райони. Це будуть Полтавський, Кременчуцький, Миргородський і Лубенський райони, з яких Полтавський буде найбільшим і за кількістю населення й за територією, а Лубенський — найменшим, тому, що там проживає менше, ніж 200 тисяч осіб. Згідно з рекомендацією центральної влади й експертів у новосформованих районах має проживати в середньому 150 тисяч осіб. Саме через це фахівці з питань децентралізації виключили із списку майбутніх районів Пирятинський, хоча Полтавська облдержадміністрація й вносила відповідну рекомендацію.
Мінрегіон такий формат поділу області влаштовує, разом із тим, у міністерстві зазначають, що це тільки перший проєктний документ. Перед остаточним схваленням його ще мають обговорити в області, а також в Уряді й Парламенті.
Наприкінці травня стало відомо, що на території Полтавщини функціонуватиме 61 спроможна об’єднана територіальна громада.