Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Національний День ферми, в якому взяло участь понад 350 фахівців із понад 300 господарств України, відбувся на базі ПП «Ланна - Агро», що в Карлівському районі Полтавської області.
У цьому господарстві утримується понад дві тисячі голів ВРХ, з яких майже тисяча дійних корів. Гостям показали фермські потужності підприємства, кормозаготівельну техніку, продемонстрували процес заготівлі сінажу та силосу. Теоретичну частину заходу провели експерти – представники молочнотоварних ферм України. Вони розповіли про діяльність господарств, що спеціалізуються на тваринництві, сучасні технології виробництва й заготівлі.
«Дякую за різносторонню підтримку Асоціації виробників молока і Всеукраїнській аграрній раді. Вони дають нам знання і досвід, який привозять з усього світу. Ми намагаємося впроваджувати їх у виробництво, сплачуємо податки, і завдяки цьому розвивається місцева громада, район, область та вся Україна, – прокоментував керівник ПП «Ланна - Агро», депутат Полтавської обласної ради Юрій Тимоха.