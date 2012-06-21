Незвичайна школа розташована на базі дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог» у Зіньківському районі, а навчаються там вихованці Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, переможці та призери предметних олімпіад природничого напряму, юні дослідники Малої академії наук (МАН) України та відмінники навчання. Вони там готуються до проведення науково-дослідницьких і експериментальних робіт у системі МАН й участі в предметних олімпіадах.
Відповідно, викладають у цій предметній школі науково-педагогічні працівники полтавських вишів із вченими ступенями та званнями.
— На базі табору діти відпочинуть, поспілкуються та актуалізують набуті знання. Сподіваюся, щороку кількість учнів у цій школі збільшуватиметься, бо ми створили умови для їхнього розвитку і комунікації, — повідомила директор департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко.
А обдаровану юнь тим часом годують п’ять разів на день, балують солодощами, свіжими овочами та фруктами, возять на екскурсії.
Навчання в школі здійснюється за напрямками: систематика та екологія тварин, ботаніка з основами екології, загальна біологія та фізіологія людини; неорганічна та органічна хімія. Щодня — 3—4 пари, а після обіду — конкурси, квести та ігри. Зимовий заїзд триває лише 17 днів, проте учням цього вистачає. Найбільше дітей приїжджає з Полтави, Полтавського району, Горішніх Плавнів та Миргорода. Наразі там відпочивають і навчаються 100 осіб. Влітку відпочили й удосконалили знання 554 дитини.