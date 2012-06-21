Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 червня у касах залізничних вокзалів Полтави відновили продаж квитків на приміські дизель-поїзди та електрички. Й відразу біля кас стало гамірно: люди їдуть на дачі, а частина — по гриби, яких наразі вдосталь у місцевих лісах. Згідно з інформацією, яку на вокзалах розмістила «Укрзалізниця», приміські потяги курсуватимуть за тими ж напрямками, що й до оголошення карантину, проте їхня кількість скоротиться на третину.
До того ж у транспорті пасажирам дозволяється займати тільки сидячі місця. При вході на вокзали їхні працівники проводять температурний скринінг усіх відвідувачів.
Донедавна відновлення руху приміського залізничного транспорту на Полтавщині було під загрозою через невиплату місцевими радами компенсацій за пільговиків.