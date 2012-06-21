Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Полтавської облдержадміністрації підписало у Полтаві меморандум про співпрацю з італійськими бізнесменами, які назвали їй сектори економіки, в які вони готові вкладати свої кошти. Зокрема італійці хочуть виробляти в області продукти харчування: олію, макарони, пасту й для цього збудувати біля Полтави cучасний завод. Їх також цікавить співпраця за напрямками: енергоефективність та енергозбереження, інфраструктура й будівництво доріг, екопроєкти. Конкретні пропозиції владі бізнесмени з Аппенін нададуть за місяць.
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що Полтавщина вже має спільні проєкти з італійськими компаніями: оборотне сальдо між ними складає близько 80 мільйонів євро. І що в області планують відкрити інвестиційний офіс, який допомагатиме інвесторам супроводжувати їх в усіх інстанціях: оформлювати документи, дозволи, земельні ділянки й таке інше.