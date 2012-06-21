Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До середини прийдешньої осені на Полтавщині згідно з прийнятим раніше у межах медичної реформи урядовим планом мають запрацювати 27 нових амбулаторій, у будівництво й капітальний ремонт яких вже вклали близько двохсот мільйонів гривень. Всього у віддалених селах області згідно з цим проєктом мають звести 29 таких установ на суму 225 мільйонів гривень. Покищо з цієї солідної кількості амбулаторій відкрили тільки одну, на околиці міста Горішні Плавні (Комсомольськ). Відкриття ще шести медамбулаторій запланували на липень.
Будівництво цих важливих соціальних об’єктів триває на умовах співфінансування, задіяні державні кошти й кошти з обласного, районних та сільських, селищних бюджетів.
На цей момент до липневої презентації готові амбулаторії в селах: Розсошенці Полтавського району, Кривуші (Кременчуцького), Михайлики (Шишацького), Лютенька, Великі Будища, Петрівка Роменська (Гадяцького), Вирішальне (Лохвицького), Скороходове (Чутівського), селищі міського типу Новооржицьке (Оржицького), селах: Галущина Гребля та Мала Перещепина (Новосанжарського) районів. Решта 17 амбулаторій знаходяться на різних стадіях готовності, а в селі Веселий Поділ амбулаторію так і не починали будувати з-за того, що місцева громада її не профінансувала.