Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтавській області правоохоронці домоглися закриття усіх закладів із гральним автоматами, що позиціонували себе як державні лотереї. Припинили існування 235 таких об’єктів, а по країні – 5300. Втім для силовиків іще вистачить роботи, тому, що за деякою інформацією, гральних автоматів значно більше. Зараз поліція їх виявляє та принагідно демонтує їхню рекламу.
За інформацією фіскальних органів, частина суб’єктів проігнорували вимоги Кабінету Міністрів України. За виявленими фактами лише за добу поліцією Полтавщини розпочато 13 кримінальних проваджень. Вилучено понад 300 одиниць грального обладнання, комп’ютерів, столів для гри в покер та електронних рулеток.