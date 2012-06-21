12 років в’язниці отримав кременчуківець, який тривалий час шпигував на користь сусідньої держави-агресора. На слизьку стежку цей громадянин став п’ять років тому, коли відпочивав у тимчасово окупованому Криму. Там його і затягли у свої тенета співробітники ворожої спецслужби, за певну винагороду запропонувавши співпрацю. У підсумку нещасний зливав роботодавцям інформацію, яка стосувалася діяльності наших військових комісаріатів, суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації на Полтавщині, завдаючи діями значної шкоди державі Україна.
Піймавшись на гарячому, 57-річний шпигун визнав свою тяжку провину. Тепер його замість щедрої чужинської винагороди чекає небо у клітинку.