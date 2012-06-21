Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця року у межах Полтавщини завершать будівництво відразу двох ділянок автодоріг державного значення, загальною протяжністю біля двохсот кілометрів, будівництво яких триває цілодобово.
Першу в незалежній Україні повністю бетонну, що матиме чотири смуги руху, дорогу, яка сполучатиме міста Дніпро та Київ і пролягатиме через Полтаву, збиралися побудувати ще до Євро-2012, а фактично почали це робити майже на п’ять років пізніше. За час, що минув, проклали майже 25 кілометрів бетонки, а до кінця сезону планують зробити ще тричі по стільки ж, і чотири на ній мости.
Особливістю цього будівництва, що триває на відрізку між містом Решетилівка та межею з Дніпропетровською областю, є те, що його започаткували у полі з «нуля», а відповідно із застосуванням новітніх технологій. Тому ця соціально й економічно важлива «артерія» Полтавщини буде витриваліша за інші дороги й стійкіша до різних видів навантажень і змін клімату. Дорожні будівельники гарантують, що вона прослужить без серйозних ремонтів мінімум десять років.
Дорогу Харків-Київ у межах області почали будувати пізніше, але в експлуатацію здадуть уже в серпні. Принаймні так обіцяють у владних коридорах і в Укравтодорі.
На ці два проєкти на сезон виділили з різних джерел фінансування понад 13,5 мільярда гривень, із них на цей момент освоєно трохи більше 5-6 мільярдів.