Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приватне будівельне підприємство з Харківщини приблизно за десять мільйонів гривень відновить і осучаснить стадіон у селі Бутенки Кобеляцького району Полтавської області.
Реконструкцію цього спортивного об’єкту виконають у межах програми «великого будівництва». Обсяг робіт на об’єкті треба буде виконати чималий, та будівельники зобов’язалися здати стадіон в експлуатацію вже до нового року, ще й надати гарантію, що його не треба буде додатково ремонтувати чи відновлювати як мінімум кілька років.
Ця спортивна подія районного масштабу свідчить про те, що на Полтавщині влада й громади не на словах, а на ділі дбають про розвиток фізкультури й спорту. В області діє відповідна програма, розрахована до кінця нинішнього року, якою, зокрема, передбачене будівництво футбольних майданчиків із штучним покриттям на умовах співфінансування. Нещодавно на таких умовах збудували майданчик у Коломацькій ОТГ, спортивний комплекс — у селі Розсошенці. Справжньою родзинкою осучаснення спортивних об’єктів на Полтавщині став красень-стадіон «Ворскла» імені О. Бутовського в Полтаві.