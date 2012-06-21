З 22 травня країна переходитиме до адаптивного карантину. Він передбачає поетапне пом'якшення обмежень. «Ми дозволимо рух міського й приміського наземного транспорту, проведення спортивних змагань без глядачів, роботу готелів, окрім хостелів, але не роботу ресторанів і басейнів у готелях. Також буде надано можливість проведення служб у храмах з розрахунку – одна людина на 10 квадратних метрів», – розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вечірньому ефірі одного з телевізійних каналів.
Від 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків і метрополітену в тих містах, де це дозволятиме епідеміологічна ситуація. «Тут уже працюватимемо спільно з місцевою владою», – додав Денис Шмигаль. І пояснив, що модель адаптивного карантину – це, коли скасовують обмеження, запроваджені на рівні держави, але уряд водночас працює спільно з місцевою владою, яка дивитиметься, чи відповідає епідеміологічна ситуація в регіоні критеріям МОЗ.
«Ми обрали три критерії: заповненість ліжкомісць, кількість зроблених тестів і кількість захворілих на 100 тисяч населення. Якщо ці три параметри відповідають встановленим МОЗ, можемо рухатись від етапу до етапу. В міру виконання згаданих параметрів буде змога робити заходи м'якшими або навпаки їх посилювати в тому або іншому регіоні», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Рішення про подальший перебіг карантину ухвалюватимуть на засіданні уряду в середу. «Це буде другий етап пом'якшення карантинних заходів. Третій етап, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, ми можемо запровадити з 1 червня», – заявив Денис Шмигаль.
Він включатиме початок навчальних заходів, відкриття спортзалів і фітнес-центрів (без басейнів) і відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлено в червні. Але це, окрім ситуації із захворюваністю, також залежить від того, як авіасполучення відкриватимуть інші країни.
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«Урядового кур’єра»