Фахівці Моніторингового центру з протидії розповсюдження коронавірусу від початку своєї роботи вже здійснили майже 9 тисяч дзвінків людям, які перебувають у групі ризику. А таких у столиці близько 40 тисяч. Їхній стан здоров’я та дотримання режиму самоізоляції моніторять, аби запобігти розповсюдженню хвороби.
Про це під час брифінгу 23 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Проте не всі кияни – свідомі і дотримуються карантину. А ті, хто відмовляється йти на контакт з фахівцями Центру й надавати достовірну інформацію про себе, надалі матимуть справу з правоохоронцями, зазначив очільник столиці. Він уточнив, що останнім часом уже складено 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції. А також порушено кілька кримінальних проваджень за небезпеку зараження вірусом для особи й за порушення карантинних обмежень.
Загалом від початку карантину правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників. З них, зокрема, 179 – за перебування без масок у громадських місцях та 21 – за перебування групою понад 2 особи. За результатами розгляду справ у судах до бюджету стягнуто понад 177 тисяч гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»