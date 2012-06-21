З 16 квітня столична влада посилила контроль на в’їздах до Києва. Водіям та пасажирам транспорту проводять обов’язкове вимірювання температури. Нині встановлено 9 основних пропускних пунктів, де всі авто і пасажирів, які прямують у місто, ретельно перевіряють медики та правоохоронці.
Про це під час брифінгу повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він також звернувся до керівників підприємств та організацій з тим, щоб у найближчий час вони максимально забезпечили працівників можливістю працювати дистанційно. Такі суворі обмеження зумовлені тим, що за прогнозами медиків та експертів після свят може відбутися різке зростання захворюваності на коронавірус.
Столичний голова також звернувся до киян за можливості на свята залишатися вдома. І нагадав, що під час свят правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. А на порушників від початку карантину вже складено понад 900 адміністративних протоколів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»