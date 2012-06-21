Турецький бізнес зацікавлений реалізувати в Україні ґрунтовні й тривалі проекти, віддаючи перевагу серйозним підходам перед швидким збагаченням. Про це перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів за результатами візиту до цієї країни, участі в Українсько-турецькому бізнес-форумі, зустрічей з офіційними представниками уряду, Ради зовнішньоекономічних зав’язків, з Генеральним секретарем ОЧЕС і представниками українсько-турецької ділової ради.

«Швидкі гроші» створюють турецьким бізнесменам швидкі проблеми, адже короткі програми не дають ефективності в перспективі. Ми хочемо поставити це на системну довготермінову основу. Переконаний, нам це вдасться», — сповістив урядовець.

Нині в економічних відносинах наших країн відбуваються зміни — триває перехід від сировинної до індустріально-інноваційної основи, повідомляє Укрінформ. «До 2014 року головним експортним матеріалом був метал — до 60%. Програвала і Україна, і Туреччина, бо існували треті країни, де лишався ланцюг додаткової вартості. З 2014 року позиція змінилася — як з боку Києва, так і Анкари. Сьогодні показник експорту металу знижено до рівня 45%. Наші відносини мають ґрунтуватися на інноваціях, інвестиціях, формуванні переробної галузі, спільних підприємствах, спільних тривалих бізнес-проектах», — переконаний Степан Кубів.

Серед цікавих напрямків співпраці урядовець назвав авіабудування, зокрема у сфері БПЛА, якій Туреччина приділяє нині значну увагу. Є також перспективи у переході до секторальної співпраці в окремих галузях. «Ми, як і Туреччина, зараз зосереджені на формуванні нового іміджу держави, на інноваціях, моделюванні, конкретиці, нових технологіях. Наприклад, ми вже не дивимося на туризм як на індустрію. Ми розглядаємо можливості секторальної співпраці — розвитку медичного, освітнього, спортивного туризму. За цим майбутнє», — наголосив Степан Кубів.

Крім макроекономічного рівня, стратегічне партнерство України й Туреччини у практичній площині слід підкріплювати проектами в малому та середньому бізнесі. Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга продовжує тему поглиблення співпраці: «Ми створили майданчик для безпосереднього спілкування бізнесу. Важливо, що наш бізнес доповнює один одного, тобто ми — не конкурентні економіки. І проведення таких заходів дає змогу на мікро- та середньому рівні налагодити безпосередні контакти, які, власне, й наповнюють цей взаємний товарообіг. Тому що на макрорівні у нас зараз справді дуже позитивний тренд — два роки поспіль стале зростання товарообігу. Дуже важливо, щоб на мікро- та середньому рівні бізнес відчув переваги напрацьованого, справжнього, якісно нового стратегічного партнерства».

Важливо, щоб турецький споживач ознайомився й відчув переваги українського бізнесу. Це вигідна формула співпраці, дорога в обидва боки. Це взаємовигідна формула.

Дипломат також переконаний, що стратегічне партнерство має бути підкріплене проектами на практиці: «На сьогодні ми можемо чітко і впевнено говорити, що стратегічне партнерство у нас характеризується важливою практичною компонентою та кількома саме практичними проектами, які вже перебувають на різних стадіях реалізації». Посол також сподівається на завершення роботи над угодою про вільну торгівлю між двома країнами «в розумні терміни».