Перше засідання утвореного в січні цього року Стратегічного урядового комітету провів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Участь у засіданні взяли всі члени Кабінету Міністрів України.
Вони обговорили основні засади й принципи роботи комітету, його стратегічні завдання, визначили порядок денний співпраці з Верховною Радою щодо формування та ухвалення важливих законодавчих ініціатив, а також проаналізували основні положення проекту звіту про роботу Кабінету Міністрів за 2018 рік. Його буде подано на розгляд Верховної Ради у визначені законодавством терміни.
Коментуючи результати засідання, Володимир Гройсман зазначив, що надалі Стратегічний комітет стане своєрідним майданчиком формування довготермінових планів і стратегічних ініціатив, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Кабінет Міністрів України створив Стратегічний комітет 10 січня 2019 року на першому урядовому засіданні поточного року. Мета його роботи — формування політики та основ урядових рішень у контексті переходу нашої країни на трирічне бюджетне планування. Завдання комітету полягають у розгляді формування й реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів; формуванні концептуальних, стратегічних і програмних документів Кабінету Міністрів, а також схваленні політичних пропозицій міністрів.
Комітет також обговорюватиме проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення планів пріоритетних дій уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання; звіти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів у відповідних сферах державної політики; проекти законів про Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них.
До складу комітету входять усі члени вітчизняного уряду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»