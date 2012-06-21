У Коломиї Івано-Франківської області поліція затримала групу чоловіків, які знущалися над двома 14-річними підлітками. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
Одного хлопця група з семи чоловіків побила у квартирі, а іншого у багажнику вивезла за місто в лісопосадку біля села Пядики. Там дитину примусили читати вірші, а потім роздягнули та відпустили.
«Зараз ми уже встановили усіх причетних осіб до вказаних злочинів. Ними є жителі Коломиї та району, дехто з них неодноразово притягався як до кримінальної, так і адміністративної відповідальності, але є й такі, котрі вперше порушили закон», – розповів начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук.
За цим фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження передбачене ч.2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») та ч. 2 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.