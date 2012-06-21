Вчені з'ясували, які фактори впливають на прискорення старіння організму людини, і дали рекомендації для часткового продовження молодості. Це наукове дослідження тривало протягом дванадцяти років. Дослідження проводилося співробітниками таких установ як Університет Дьюка, Єврейський університет в Єрусалимі і Королівський коледж у Лондоні.
В ході експерименту проводилося спостереження за тисячею добровольців з міста Данідін, що в Новій Зеландії, які народилися в 1972-1973 роках.
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З'ясувалося, що основним фактором в процесі старіння все-таки є генетика, вона займає приблизно 20%. Але, крім генетики, значний вплив мають заняття спортом, здорове харчування, регулярне проходження медичних обстежень, а також відмова від куріння і навіть психологічний вік індивіда. Вчені зробили акцент і на тому, що постійні стреси можуть значно скоротити тривалість життя. Відносно харчування, фахівці рекомендують максимально знизити споживання цукровмісних продуктів, а замість них вживати фрукти і горіхи.
Взагалі тема збереження молодості стала дуже актуальною останнім часом, вчені постійно працюють в цій сфері над новими відкриттями. Наприклад, дослідники знайшли спосіб омолодити мозок приблизно на десять років. Таке відкриття зробили вчені з Колумбійського університету. Виявилося, що постійні аеробні навантаження можуть посприяти в поліпшенні когнітивних функцій мозку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»