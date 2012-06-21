На це звернув увагу заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».
Нині реформується система продовольчого забезпечення Збройних сил України. Як зауважив Олег Шевчук, підставою до початку реформи продовольчого забезпечення стали позитивні результати експерименту, що відбувся у 2015—2016 роках у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та Західній військово-морській базі. Його суть полягала в альтернативному принципі постачання продовольства у військові частини і зміні порядку розрахунку потреб у провіанті. Відповідне забезпечення здійснювали не за нормами харчування, а за каталогом продуктів із 348 найменувань на фіксовану суму. Цей підхід довів ефективність. Важлива його властивість — залучення до організації харчування штатних кухарів і обслуговуючого персоналу їдалень, що підвищує боєготовність, автономність дій військ.
Олег Шевчук зауважив, що затверджена у січні 2017-го Концепція реформи системи продовольчого забезпечення дає змогу створити гнучкий механізм замовлення продуктів, урізноманітнить і збалансує харчування військових. Вона демонополізує галузь постачання, сприяє впровадженню новітніх зразків технологічного обладнання. У наступні два роки відбудеться остаточне переведення військових частин на такі принципи харчування.
З огляду на досвід АТО розроблено новітні добові польові набори продуктів. Такі раціони з готовими стравами у зручних упаковках з безполуменевим нагрівачем дають змогу забезпечити харчування на понад три доби, на відміну від наборів, які постачали раніше.
Отже, впроваджуються і нові стандарти. Заступник міністра оборони поінформував, що стандарт НАТО AMedP-4.6 (безпеки харчових продуктів, захисту і виробництва під час розгорнутих операцій) визначає загальні вимоги до безпеки продуктів харчування, їх приготування, пакування, маркування, зберігання й транспортування. Так-от, за умови дотримання вимог законодавства України війська можна забезпечити якісним харчуванням, яке б відповідало цим стандартам НАТО. Тому наша основна робота надалі фокусуватиметься на забезпеченні дотримання цих вимог і норм виробниками й постачальниками. І перехід на систему харчування із застосуванням каталогу вже покращив якість провізії. З погляду безпеки й калорійності, розмаїття її асортименту — не гірше, ніж в Альянсі. Але щоб насправді наблизитися до відповідних стандартів НАТО, варто модернізувати наявні технічні засоби або закупити нові зразки.
На продовольче забезпечення війська у 2018-му передбачено 3,5 мільярда гривень. З них на забезпечення їдалень сучасним обладнанням — 41,3 мільйона, що становить 48,7% потреби. Тобто стандартів НАТО з якості, обсягу, калорійності, безпеки продуктів уже досягаємо, але відкрите питання — відповідність наших технічних засобів та обладнання таким нормам, зазначає Олег Шевчук.