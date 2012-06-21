Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Українці продовжують отримувати гроші за програмою виплат щодо часткового безробіття. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки). Як зазначає міністр Мінекономіки Ігор Петрашко, на це урядом передбачено 4,7 мільярда гривень.
За його інформацією, такі пакети документів на своїх підлеглих надали практично 7 тисяч роботодавців. Як повідомляють у Мінекономіки, станом на 12 травня 2020 року, про ухвалення позитивних рішень щодо надання фінансової допомоги частково безробітним було отримано у 1,7 тисяч випадках. Практично 3,4 тисячі звернень підприємців щодо долі своїх найманих працівників ще знаходяться на розгляді.
Щоб отримати таку часткову фінансову компенсацію, роботодавцям необхідно надати відповідні пакети документів до районних та міських центрів зайнятості.
Як повідомляє Державна служба зайнятості України, станом на початок травня 2020 року, кількість безробітних у країні була практично на 50% більша, ніж на початок травня 2019 року. Так, якщо торік на цю дату у
Держслужбі зайнятості було зареєстровано 308 тисяч, то у 2020 році — трохи більше 456 тисяч безробітних.
За прогнозами Державної служби зайнятості, рівень безробіття в Україні у 2020 році становитиме 9,4%.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», згідно з оцінками найбільших світових фінансових організацій, очікується, що рівень безробіття у світі у 2020 році становитиме понад 10%.