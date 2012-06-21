Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в області дорівнювала 4444 хлопців та дівчат. Це більше, ніж під час тестування з математики. Найближчим часом підліткам доведеться складати іспити з перервою у лічені дні. І саме безпека учасників зовнішнього незалежного оцінювання та персоналу пунктів тестування є пріоритетним завданням у організації процедури ЗНО-2020.Тож перевірка об’єктів ЗНО стала однією з основних завдань останнім часом для фахівців Держпродспоживслужби.
«Освітяни дуже відповідально підішли до питання організації ЗНО. Перед початком іспитів ми перевірили усі 28 шкіл, де проходитимуть тестування. Подивилися, які саме дезінфектанти у наявності, засоби індивідуального захисту, а також, як мають розмістити учнів із дотриманням карантинних вимог. Усі ці питання відпрацьовані на належному рівні», – підкреслює начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області Ріта Холоденко.
Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, департаментом освіти і науки облдержадміністрації були отримані та вчасно розподілені у кількості, достатній для роботи пунктів тестування, сотні одноразових медичних ізоляційних халатів, захисних щитків, пірометрів та медичних масок, а також понад 3,5 тисячі літрів дезінфікуючих засобів.
Загалом, протягом останніх двох тижнів в області фахівцями Держпродспоживслужби проведено понад 3 тисячі моніторингів дотримання карантину.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»