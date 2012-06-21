Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Три десятки мертвих свиней в мішках знайшли на одному з пустирищ Харкова.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Головного управління Нацполіціі в Харківській області.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. За результатами досліджень регіональної державної лабораторії Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області, в патологічному матеріалі від трупів свиней і їх залишків виявлено ДНК-вірус африканської чуми.
За даним фактом слідчим Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 251 (порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує людей, причетних до скоєння даного злочину.