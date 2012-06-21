Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку України в серпні зросли на 17,08 мільярда гривень, або на 38,8% – до історичного максимуму в 61,2 мільярда гривень.
Про це повідомила прес-служба Держказначейства України (ДКСУ).
Згідно з повідомленням, досягнутий рівень є в 2,6 рази більшим від показника річної давності і на 27,5% вищим від попереднього історичного максимуму, досягнутого в кінці 2015 року.
Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків у серпні також збільшилися, проте не так значно – на 1%, або на 0,47 мільярда гривень. Так, станом на ранок 1 вересня вони становлять 45,3 мільярда гривень.
Крім гривневих коштів, уряд України володіє і валютними коштами. Станом на 1 січня 2017 року вони становили 33,4 мільярда гривень або близько 1,2 мільярда доларів за курсом НБУ.