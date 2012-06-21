Міжнародна група вчених з Австралії, Великобританії та США представила дані свого дослідження на сторінках журналу Diabetologia. Згідно з їхніми доказами, до розвитку онкологічних захворювань більш схильні люди, які хворіють на діабет.
«Діабет першого і другого типу є фактором ризику для всіх видів онкологічних захворювань як у жінок, так і у чоловіків», – цей висновок автори дослідження зробили після вивчення відомостей про стан 20 мільйонів пацієнтів.
При цьому вченими було виявлено, що жінки, які страждають на діабет частіше хворіють на рак, ніж чоловіки-діабетики. Жінки з діабетом мають на 6% більше шансів захворіти будь-якою формою раку, ніж чоловіки, йдеться в доповіді дослідників проблеми.
Також стало зрозуміло, що жінки, які хворіють на діабет схильні до розвитку лейкемії і появи злоякісних пухлин у нирках, порожнині рота і шлунку, а також до лейкемії. Чоловіки більшою мірою схильні до раку печінки.
«Жінки з діабетом мають на 27% більше шансів захворіти на рак, ніж ті, хто не страждає від ендокринних захворювань. Для чоловіків аналогічний показник становить 19%», – йдеться в дослідженні.