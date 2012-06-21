Американські вчені впевнені, що чотири мільярди років тому на Марсі були умови, в яких могли з'явитися ланцюжки РНК, які є основною життя. Стаття, присвячена можливому існуванню життя на ранньому Марсі, була опублікована в репозиторії bioRxiv.
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Досі ніхто не знає, чи існувало життя на Марсі в минулому, і чи Червона планета завжди була такою ж млявою, як зараз. Співробітники Массачусетського технологічного інституту припустили, що 4 мільярди років тому на Марсі були всі умови для виникнення рибонуклеїнової кислоти (РНК). Перше земне життя, як вважається, було засноване саме на РНК.
«Ми проаналізували цілий масив даних про Марс – зокрема, відомості, за якими можна відтворити вигляд атмосфери раннього Марса, а також інформацію про водне середовище, яке, імовірно, існувало на четвертій планеті в минулому. Хімічний склад Марса, дані про концентрацію металів, тощо – все це послужило основою для моделі, яка показала, що на ранньому Марсі могла з'явитися РНК. Якщо на Марсі були довгоживучі полімери РНК, то на їх основі могло зародитися життя, що нагадує земне», – вважає Анхель Мохалло, ведучий автор дослідження.
Анхель Мохалло підкреслив, що доказів існування марсіанської РНК, як і марсіанського життя, поки немає. Можливо, вони з'являться в майбутньому, під час подальшого вивчення Червоної планети.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало знімок Марса, на якому показано покритий льодом північний полюс планети. Фотографія була зроблена з космічного корабля Mars Express.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»